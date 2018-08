Zurück in die USA Prinzessin Madeleine zieht mit ihrer Familie nach Florida

Warum in die USA?

Zu den Vereinigten Staaten hat das royale Paar eine ganz besondere Verbindung: Prinzessin Madeleine lebte nach ihrer Trennung von Jonas Bergström im Jahr 2010 einige Zeit in New York und lernte währenddessen ihren jetzigen Ehemann kennen. Während dieser Zeit arbeitete sie auch für die Stiftung "World Child Foundation", für die sie auch jetzt weiter tätig sein wird. Chris O'Neil hat schon länger geschäftliche Beziehungen in die USA und ist in Florida aufgewachsen. Laut offizieller Erklärung haben beide den Zeitpunkt für den Umzug bewusst jetzt gewählt, weil noch alle drei Kinder im Vorschulalter sind.