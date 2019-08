Zurück in den USA ASAP Rocky: Nach dem Gefängnis in Kanye Wests Gottesdienst

Urteil steht noch aus

ASAP Rocky war am Samstagmorgen in den USA eingetroffen. Am Freitag musste er noch einmal in Stockholm vor Gericht erscheinen und ist anschließend offenbar direkt in einen Privatjet gestiegen, der ihn zurück in seine Heimat brachte. Anfang Juli war der Rapper in Schweden festgenommen worden, nachdem er eine handgreifliche Auseinandersetzung mit einem 19-Jährigen hatte. Er wurde später wegen Körperverletzung angeklagt.