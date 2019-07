Zurück aus der Instagram-Pause? Nach Bestechungsskandal: Ihre Töchter stehen zu Lori Loughlin

Loughlin und ihr Ehemann Mossimo Giannulli (56) sollen bis zu 500.000 US-Dollar (umgerechnet etwas weniger als 450.000 Euro) ausgegeben haben, um ihre beiden Töchter Isabella Rose (20) und Olivia Jade (19) an der University of Southern California unterzubringen. Sowohl Bella (283.000 Abonnenten) als auch Olivia (1,4 Millionen Abonnenten) sind Stars bei Instagram. Seit dem Aufkommen der Vorwürfe, Anfang des Jahres, war es dort sehr still um die beiden geworden. Es wurde vielerorts vermutet, dass die beiden nicht gut auf ihre Mutter zu sprechen seien. Zum Geburtstag Loughlins setzten sie nun aber ein Zeichen.