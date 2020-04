Zurück aus Costa Rica Peer Kusmagk und Janni Hönscheid: Endlich wieder zu Hause!

Auch auf Janni Hönscheids eigenem Instagram-Kanal macht die Surferin klar, warum sich "diese ersten Tage zurück so gut anfühlen". Sie erklärt: "Die letzten zwei Wochen auf der Reise hatten wir jeden Tag so viel zu entscheiden, zu überlegen, hingen an den Nachrichten, in Telefonleitungen, und waren so hin und her gerissen..." Außerdem hätten sie immer versucht, alles so gut wie möglich von den Kindern fernzuhalten - und dieses Doppelleben sei sehr anstrengend gewesen.