Zurück auf die Bühne Karl-May-Spiele: Ex-"Traumschiff"-Kapitän Sascha Hehn spielt Schurken

Hehn ist kein seltenes Gesicht auf deutschsprachigen Theaterbühnen: Unter anderem überzeugte er bei den Salzburger Festspielen in William Shakespeares "Wie es euch gefällt" und am Hamburger Ernst Deutsch Theater in Johann Wolfgang von Goethes "Egmont". Nun also verschlägt es ihn nach Bad Segeberg, Schleswig-Holstein. Premiere feiert das Stück am 27. Juni 2020 im dortigen Freilichttheater.