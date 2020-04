Zurück an den Anfang "Rote Rosen": ARD zeigt in der Corona-Drehpause, wie alles begann

Denn das Unterbrechen der Dreharbeiten hat Auswirkungen auf die Programmplanung: Wie die ARD in einer Pressemitteilung bekannt gibt, ist die vorerst letzte Episode (Folge 3130) der aktuellen Staffel am Mittwoch, 20. Mai, zu sehen. Ab Freitag, 22. Mai, geht es mit Folge 1 noch einmal von vorne los: Die Zuschauer können also noch einmal erleben, wie der Seitensprung ihres Mannes Thomas (Gerry Hungbauer, 59) das Bilderbuchleben von Petra Jansen (Angela Roy, 62) wie ein Kartenhaus zusammenfallen lässt.