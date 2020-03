Zurück als Meike Weber Comeback! Pia Tillmann kehrt zu "Köln 50667" zurück

Die RTLzwei-Soap "Köln 50667" begrüßt ein altes Mitglied in ihren Reihen: Pia Tillmann (32) schlüpft erneut in die Rolle der Meike Weber. "Es ist Zeit, nach Hause zu kommen! 'Köln 50667' und die Stadt sind ein so großer Teil meines Lebens und ich freue mich tierisch, dass ich wieder ein Teil davon sein darf", so die Schauspielerin gegenüber der "Bild"-Zeitung.