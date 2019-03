Das Jahr 2017 war für Diane Kruger (42) eigentlich ein sehr erfolgreiches Jahr - zumindest beruflich. Für ihre Rolle in Fatih Akins Filmdrama "Aus dem Nichts" wurde sie damals in Cannes mit dem Darstellerpreis ausgezeichnet. Nun verriet die gebürtige Deutsche in einem Interview mit dem Portal "iNews" aber, dass es ihr zu dieser Zeit eigentlich gar nicht gut ging. "Ich war an einem wirklich dunklen Ort. Zwei enge Familienmitglieder sind in diesem Jahr gestorben, ich hatte mich nach zehn Jahren von meinem Partner getrennt. Da waren eine Menge Dunkelheit und persönlicher Verlust. Und dann war die Rolle auch ziemlich düster", erzählte Kruger in dem Gespräch anlässlich ihres neuen Films "The Operative".