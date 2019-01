Zur Valentino-Robe Jane Fonda trägt Drei-Millionen-Dollar-Ring auf dem roten Teppich

Fondas Co-Star in der Serie "Grace and Frankie", Lily Tomlin (79), glänzte mit ihrer Kollegin auf dem roten Teppich: Sie trug einen dunkelblauen Paillettenblazer und einen Seidenrock. Die beiden waren nominiert in der Kategorie "Beste Darstellerin in einer Fernsehserie - Komödie", mussten sich aber Rachel Brosnahan (28, "The Marvelous Mrs. Maisel") geschlagen geben.