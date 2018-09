Zur "The Favourite"-Premiere Emma Stone: Sie trägt ein komplettes Rosenbouquet im Haar

Sie sorgt für Frühlingsgefühle auf dem Roten Teppich: Für die Premiere ihres neuen Films "The Favourite" in New York ließ sich Emma Stone (29, "La La Land") einen besonderen Eyecatcher in ihr rotes Haar einarbeiten. An die 15 rote Rosenblüten rankten sich um den gesamten Hinterkopf der Schauspielerin. Die frischen Schnittblumen lugten seitlich am Haar, das Stone in leichten Wellen offen trug, hervor. Das blumige Accessoire verlieh ihrer schwarz-weißen Robe einen Hauch Romantik.