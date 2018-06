Zur Paris Fashion Week Zum ersten Mal nach dem Überfall: Kim Kardashian besucht Paris

Um Paris hat Kim Kardashian (37, "Keeping Up With The Kardashians") fast zwei Jahre einen großen Bogen gemacht. Schließlich wurde die 37-Jährige im Oktober 2016 brutal in ihrem Pariser Hotelzimmer von mehreren Männern überfallen. Ein Trauma, das sie nun offenbar überwunden hat. Denn nun kehrte sie für die Fashion Week der Männer in die Stadt der Liebe zurück.