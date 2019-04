Zunächst peilen die Münchner aber den fünften deutschen Meistertitel an. "Es ist sehr wichtig, unser Territorium zu markieren", sagte Pesic: "Wir wollen beweisen, dass wir in der Bundesliga die Besten sind. Wenn wir in Europa ein Topteam werden wollen, müssen wir in Deutschland kontinuierlich vorne sein."