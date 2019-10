Zungenspiele Miley Cyrus und Cody Simpson: Heißes Pärchen-Video aus dem Bett

Nach einigen Pärchen-Selfies hat Cody Simpson (22, "Free") nun auch ein pikantes Video aus dem Bett mit Pop-Star Miley Cyrus (26, "Slide Away") geteilt: In seiner Instagram-Story postete der Sänger einen kurzen Clip, der ihn und Cyrus kuschelnd und mit einem "Joker"-Filter auf ihren Gesichtern zeigt. Dabei sind die beiden nur spärlich bekleidet: Simpson liegt mit nacktem Oberkörper im Bett und hat seinen Arm um die Sängerin gelegt. Cyrus trägt lediglich einen schwarzen BH. Am Ende des kurzen Videos berühren sich ihre Zungen.