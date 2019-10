Deutsche Bahn kündigt mehr Baustellen in Bayern an

Abgesehen von Verbesserungen stehen Bahnfahrern in Bayern in den kommenden Jahren auch mehr Baustellen ins Haus als bisher. Josel stimmte die Fahrgäste darauf ein, dass die Baumaßnahmen immer wieder zu Beeinträchtigungen führen würden. Da der Bund stark in die Bahn investieren will, wird auch in Bayern mehr Geld für den Ausbau der Bahnverbindungen zur Verfügung stehen. 2018 gab die Bahn in Bayern 1,1 Milliarden Euro aus, in diesem Jahr werden es etwa 1,6 Milliarden sein, ab kommendem Jahr noch mehr.