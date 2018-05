Wissenschaftler um David Levy von der Georgetown University in Washington berechneten im vergangenen Jahr in zwei Szenarien, wie sich der Wechsel eines Großteils der Raucher zu E-Zigaretten in den USA auf die Gesundheit auswirken könnte. In einem optimistischen Fall kalkulierte das Team im Fachblatt "Tobacco Control", dass innerhalb von 10 Jahren 6,6 Millionen vorzeitige Todesfälle vermieden würden.