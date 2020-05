Zum Vatertag Jorge González: Kleine Tanzeinlage mit seinem 98-jährigen Vater

Immer wieder zeigt sich Jorge González (52) stolz mit seinem Vater in den Sozialen Medien. Dabei macht Papa Gudelio stets eine gute Figur, besonders wenn man bedenkt, dass der Kubaner laut "RTL" 98 Jahre alt ist. In González' neuestem Post wird spätestens klar, von wem der Choreograf sein Tanztalent geerbt hat. Zum Vatertag postete der "Let's Dance"-Juror ein Video auf Instagram, in dem er mit Gudelio ein kleines Tänzchen aufführt. González kann seinen Vater wegen der Corona-Pandemie momentan nicht besuchen.