Zum Uni-Abschluss Bill Gates kauft seiner Tochter eine Pferderanch für 16 Mio. Dollar

Microsoft-Milliardär Bill Gates (62) hat knapp 16 Millionen Dollar (etwa 13,3 Mio. Euro) für ein 124 Hektar großes Grundstück ausgegeben, um die Reit-Karriere seiner Tochter zu fördern. Das berichtet die "New York Post". Jennifer Gates (22) ist zwar aktuell noch eine Vollzeit-Studentin an der Stanford University, in diesem Frühjahr wird sie aber noch ihren Abschluss machen. Anschließend will sich die versierte junge Springreiterin auf den Wettbewerb auf höchstem Niveau konzentrieren.