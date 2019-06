Spiel, Satz, Sieg und Party in Kitzbühel. Zahlreiche Prominente kamen am Wochenende in die Gamsstadt. Nicht nur um frische Bergluft zu tanken, sondern auch um am "Monti Celebration Cup" teilzunehmen – zu Ehren des Musik-Managers Monti Lüftner (Ariola-Gründer und Entdecker von Whitney Houston). Tennis war, neben der Musik, Montis große Leidenschaft. Alljährlich versammelte er die Society beim "Monti Cup" um sich – und alle kamen, von Gunter Sachs bis hin zu Liz Mohn. 2009 wurde Lüftner auf dem Garchinger Wertstoffhof von einem Lkw überrollt.