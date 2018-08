Kappes galt aber auch als sehr schwieriger Charakter.

Er war nicht immer einfach, es war schon so, dass er zu seiner aktiven Zeit einen gewissen Hang zu Allüren hatte, das stimmt. Es gab schon so ein paar Sachen, wo man sich fragte: Was ist jetzt in ihn gefahren? Wo man nicht wusste: Was ist jetzt in seinem Kopf los? Aber das ist bei vielen Sportlern so, die in jungen Jahren gleich wahnsinnig viel Erfolg haben. Es ist nicht leicht, das zu verarbeiten und in Perspektive zu setzen. Da gibt es viele Beispiele im Sport.