München - Vor rund zwei Jahren eröffnete Stefan Stiftl, Sohn von Lorenz Stiftl, sein eigenes Lokal in der Münchner Altstadt. Nun zieht sich der Geschäftsführer zurück: Stiftl steigt aus dem "Zum Stiftl - mein Wirtshaus" im Tal aus. Das gab der Wirte-Sohn am Montagnachmittag per Pressemitteilung bekannt.