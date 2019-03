Zum Start in mehr als 150 Ländern "Apple Arcade": Neuer Abo-Service für Games kommt im Herbst

"Apple Card", eine neue Kreditkarte

Mit Apples Bezahlservice "Apple Pay" sollen Nutzer alleine in diesem Jahr laut Unternehmensangaben voraussichtlich mehr als zehn Milliarden Transaktionen tätigen. Mit der "Apple Card" wurde am Montag nun auch eine eigene Apple-Kreditkarte vorgestellt. Kunden sollen damit überall bezahlen können, wo auch "Apple Pay" unterstützt wird. Und für den Fall, dass der Service in einem Restaurant oder Laden nicht nutzbar ist, gibt es auch eine physische Variante der "Apple Card".

Das Unternehmen lockt mit vielversprechenden Konditionen. So soll es beispielsweise keine jährlichen Gebühren geben und ein kleiner Prozentteil des Einkaufs soll zurück an den Nutzer gehen. Für die meisten Deutschen dürfte das grundsätzlich verlockende Angebot allerdings noch lange uninteressant sein, denn die neue Kreditkarte, die im Sommer kommen soll, gibt es vorerst nur in den USA.