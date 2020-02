Zum Start der neuen Staffel "Big Brother": Rückblick auf 20 Jahre TV-Container

Die zwölf Kandidaten der siebten Staffel wohnten wieder in einem gemeinsamen Wohnbereich. In Staffel acht bestand der Container aus zwei Bereichen (arm und reich) und erstmals aus zwei Etagen. Das Motto der neunten Staffel lautete "Himmel und Hölle", die Bewohner des luxuriösen Bereichs konnten von diversen Diensten der "Hölle"-Bewohner profitieren. Daraufhin gab es in Staffel zehn zwei komplett voneinander getrennte Häuser: Die Bewohner des heruntergekommenen "Secret"-Hauses wussten nichts von der Existenz des "Big Brother"-Hauses. Staffel elf und zwölf fanden wieder in einem Wohnbereich statt. In der neuen Staffel warten auf die Bewohner ein luxuriöses Glashaus sowie ein rustikales Blockhaus.

Die ersten Bewohner wurden zu Stars

Die erste "Big Brother"-Staffel sorgte für viel Aufsehen. Neben Gewinner John Milz, der den Container mit 250.000 DM verließ, gelangten insbesondere der Zweitplatzierte Jürgen Milski (56) und die Teilnehmer Zlatko Trpkovski (44), Sabrina Lange (52) und Alex Jolig (57) am Ende der Show zu großer Bekanntheit. Neben dem Titelsong "Leb" der Boyband Die 3. Generation konnten Milski und Trpkovski mit ihrer Single "Großer Bruder", die Platz eins der Charts erreichte, in Erinnerung bleiben. Milski nutzte die Show als Karrieresprungbrett und ist bis heute als erfolgreicher Sänger und Moderator tätig, Trpkovski feierte 2019 ein kurzes Comeback im Spin-off "Promi Big Brother". Sabrina Lange sorgte im selben Jahr mit ihrer Teilnahme beim "Sommerhaus der Stars" für Wirbel.

Namen wie Natalie Langer (38), Giuseppe Pellegrino (36), Annina Ucatis (41) oder Walter Unterweger (43) sind wohl nur noch "Big Brother"-Experten ein Begriff: Während auch in der zweiten Staffel die Gewinnerin Alida-Nadine Kurras (42) samt Mitstreiter wie Hanka Rackwitz (51), Christian Möllmann (47) oder Harry Schmidt (60) und in Staffel vier Kader Loth (47) den Container-Ruhm für sich nutzen konnten, blieben in allen weiteren Staffeln die Kandidaten meist nur kurz in Erinnerung. In den Jahren verwischten immer mehr die Grenzen zwischen dem regulären "Big Brother" und einer Promi-Variante. So zogen auch Patricia Blanco (49), Micaela Schäfer (36) und Iris Klein (52) schon ins "BB"-Haus.

Das Spin-off feierte Erfolge

Die bekannten Gesichter im Container kamen bei den Zuschauern an: Seit 2013 läuft der Ableger "Promi Big Brother" in Sat.1. Durch die mehr oder weniger Prominenz der Kandidaten werden die Zuschauer mit einer extra Portion an Lästereien, Zickereien und persönlichen Beichten versorgt. Die allererste "Promi Big Brother"-Staffel gewann Jenny Elvers (47). Auf die Blondine folgten YouTuber Aaron Troschke (30), Fußball-Star David Odonkor (35), Schauspieler Ben Tewaag (43), Reality-TV-Star Jens Hilbert (41) und Reality-TV-Star Silvia Wollny (55). Zuletzt holte sich Ex-"Köln 50667"-Darstellerin Janine Pink (32) den Sieg. Auch 2020 soll es wieder eine Staffel geben.