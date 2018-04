Zum Start der Deutschland-Tour Cesar Millan: "Meine Kinder wuchsen mit 65 Hunden auf"

"Meine Kinder sind mit 65 Hunden aufgewachsen"

Dass Andre und Calvin Millan ebenfalls beruflich mit Hunden zu tun haben, liegt auf der Hand: "Meine Kinder sind mit 65 Hunden aufgewachsen", erklärt Cesar Millan die beeindruckenden Eckdaten. Irgendwann habe er "damit begonnen, Hunde von der Straße zu retten - so wurden es so viele". Den richtigen Umgang mit den Vierbeinern lernten die Söhne quasi spielend: "Sobald meine Kinder wach waren, sind wir mit dem ganzen Rudel Gassi gegangen." Calvin im Kinderwagen, Andre mit dem Fahrrad. Hauptsache in Bewegung.

"Kinder sind von Natur aus lieber draußen als drinnen. Wenn sie zu lange drinnen sind, wird es schwierig. Wenn sie aber ausgepowert sind, kannst du ihnen viel mehr beibringen", erklärt Cesar Millan die Bedeutung von Sport. "Erst der Sport, dann der Geist." Aus diesem Grund habe es auch nie größere Kämpfe zwischen den Jungs gegeben. Diese negative Energie entwickelte sich gar nicht erst. "Ich hab sie aufgezogen, wie ich auch die Hunde erziehe. Natürlich behandele ich sie nicht wie Hunde, aber ich nutze die gleiche Formel: Bewegung, Disziplin, Liebe", sagt Cesar Millan.

Die Tourdaten

Wer Cesar Millan und seine Philosophie live erleben möchte, kann dies aktuell während seiner Tour durch Deutschland und Österreich tun: Auftakt von "Once Upon A Dog" ("Es war einmal ein Hund") war am gestrigen Dienstag in der Stuttgarter Porsche Arena. Weiter geht es am heutigen 4.4. in der Olympiahalle München... Die letzte der insgesamt 19 Shows findet am 26.4. in Münster statt. Moderiert und übersetzt werden die Vorstellungen von Jan Köppen (35, "Dance Dance Dance", "Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands").