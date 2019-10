Zum Start der 30. Staffel "Die Simpsons" feiern Jubiläum - und ProSieben beschenkt die Zuschauer

Am 17. Dezember 1989 flackerte die erste Folge von "The Simpsons" über die US-amerikanischen TV-Bildschirme. Rund zwei Jahre später hielten Homer Simpson und seine Familie dann auch in Deutschland Einzug. Am 28. Oktober steht nun das große Jubiläum ins Haus: "Die Simpsons" starten in ihre 30. Staffel! Ein Anlass, den ProSieben durchaus zu würdigen weiß.