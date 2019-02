Zum Staffelstart "Charité": Mala Emde spielt die junge Ärztin Anni Waldhausen

In der Fortsetzung der Erfolgsserie "Charité" spielen Sie die Hauptrolle. Wie kam es dazu?

Emde: Ich kam gerade von einer Reise aus Kanada zurück und während einer Zwischenlandung rief der Regisseur Anno Saul mich an und erzählte mir von dem Projekt und fragte, ob ich mir das vorstellen könnte. Zu dieser Zeit war ich gerade mitten in meinem Schauspielstudium an der Ernst Busch [Hochschule für Schauspielkunst in Berlin]. Aber so gejetlegt und euphorisch wie ich war, sagte ich einfach "ja". Dann ging ich zum Casting, bekam eine Zusage und erst dann stellte ich mir die Frage, ob das überhaupt geht, das Studium und dieser große Dreh. Anno hat dann einen Brief an die Schule geschrieben und tatsächlich wurde ich für den Drehzeitraum befreit. "Charité" ist also offiziell Teil meines Studiums.