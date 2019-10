Zum Staffelstart "Bauer sucht Frau": Inka Bause spricht offen über ihr Liebesleben

Auf die Frage hin, ob sie aktuell einen Partner suche, entgegnete Bause dem "Bauernreporter": "Für mich ist mein Leben gerade wunderbar so. Bezüglich eines Partners ist es so wie ich es auch in meinen Liedern singe: Ich gehe mit offenen Armen durchs Leben. Ich bin bereit für alles und flirte auch gerne." Weil sie seit vielen Jahren alleine sei, werde ihr unterstellt, dass sie Männer hasse. "Nein! Ich sehe mir gerne tolle Männer an! Ich bin aber auch ganz ehrlich: Ich habe genug Freunde und Familie, die mit mir ins Theater oder ins Kino gehen", erklärt Bause.