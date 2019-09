Zum Staffelauftakt "Chicago Fire": Diese Hauptfigur stirbt in der neuen Staffel

Diese Hauptfigur fällt den Flammen zum Opfer

Zwar können die Ersthelfer von "51" das verheerende Feuer in der Matratzen-Fabrik löschen; dieses hatte die gesamte Crew am Ende der 7. Staffel in Lebensgefahr gebracht. Allerdings erliegt Brian Zvonecek (Yuriy Sardarov), besser bekannt als Otis, seinen schweren Verbrennungen später im Krankenhaus.