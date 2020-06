Optimistisch für das Entscheidungsspiel stimmt ihn, "dass ich genug Vertrauen in die Mannschaft habe". Die habe in der Vergangenheit schließlich bereits in einigen Situationen mit dem Rücken zur Wand gestanden – so wie jetzt wieder. "Wir müssen die innere Kraft und Selbstvertrauen entwickeln, um dieses Spiel zu gewinnen", sagte Pesic, "erst mal regenerieren, uns gut vorbereiten – und dann mit Volldampf spielen."

Sollte dieser Plan für die Bayern aufgehen, glaubt Pesic sogar an einen weitgreifenderen positiven Effekt für die Mission Titelverteidigung: "Wenn du Ludwigsburg rauswirfst, vor allem nach dem Turnier, das wir bis jetzt hatten, wird das sicher einen Schub geben." Diese Konjunktive seien im Moment aber zweit- oder drittrangig. "Wichtig ist, dass wir uns gut erholen und mit klarem Kopf in das Spiel reingehen." Nur so können die Bayern den drohenden Checkout beim Meisterturnier noch verhindern.