Zum portugiesischen Muttertag Cristiano Ronaldo schenkt seiner Mutter ein neues Auto

Mütter aus Portugal werden genau eine Woche früher als in Deutschland mit ihrem eigenen Ehrentag bedacht. Während der diesjährige Muttertag hierzulande am 10. Mai ansteht, gab es in Portugal folglich am gestrigen Sonntag Geschenke für alle Mamas - so auch für Maria Dolores dos Santos Aveiro, die vor rund 35 Jahren Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo ("Ronaldo") zur Welt brachte. Als Topverdiener ließ der sich selbstredend nicht lumpen und schenkte seiner Mutter mal eben ein neues Luxusauto, wie ein Bild auf deren offiziellem Instagram-Account belegt.