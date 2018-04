Zum Osterfest Wissenswertes und Kurioses: Allerlei rund ums Ei

Eierbäuerinnen wissen zu berichten, dass Eier dann am besten schmecken, wenn sie bei Raumtemperatur gelagert erst etwa 14 Tage nach dem Legen im Kochtopf landen. Eine intakte Schale vorausgesetzt, kann man rohe Eier ab dem Legedatum problemlos 18 bis 20 Tage ohne Kühlung lagern. Im Kühlschrank sind sie vier bis sechs Wochen gut lagerfähig.

Für Frischeispeisen wie Tiramisu oder Mayonnaise sollten aber sicherheitshalber nur Eier verwendet werden, die nicht älter als 18 Tage sind. Hartgekochte Eier können ungekühlt eine Woche und im Kühlschrank bis zu vier Wochen aufgehoben werden, immer eine intakte Schale vorausgesetzt (nicht anpieksen) und in Zweifelsfällen auch einfach mal dran riechen.

Lässt sich das Alter eines Eis abschätzen?

Ei in ein volles Wasserglas legen. Geht es unter und bleibt der Länge nach am Boden liegen, ist es wohl ziemlich frisch. Steht es senkrecht am Boden, ist es schon älter und sollte bald verbraucht werden. Schwimmt es, ist es nur noch gut durchgekocht oder auch gar nicht mehr zu genießen. Dies umso weniger, je weiter es aus dem Wasser ragt.

Grund für die zunehmende Schwimmfähigkeit ist die mit dem Alter größer werdende Luftblase im Ei. Lassen sich Eier nach dem Kochen schlecht schälen, ist das übrigens kein Altersstigma, sondern umgekehrt ein Zeichen dafür, dass die Eier noch keine Woche alt waren, als sie gekocht wurden.

Rohes oder gekochtes Ei?

Wenn Sie es beim Ostermenü einfach aufschlagen, ist es im Falle des Falles zu spät und möglicherweise genießt ein fragwürdiger Witzbold seine Schadenfreude. Weniger riskant ist der Versuch, das Ei auf dem Tisch wie einen Kreisel zu drehen. Rotiert es bestens, ist es gekocht, eiert es schlapp vor sich hin, ist es roh.

Mit dem Ei in die Sauna?

Es dauert zwar länger als in heißem Wasser, aber früher oder später ist das rohe Ei in einer um die 100 Grad warmen Sauna hartgekocht. Warum macht uns die gleiche Saunahitze weniger aus? Weil wir im Unterschied zum Ei hautkühlend schwitzen

Sind Eier gesund?

Im Schnitt isst jeder Deutsche mehr als 230 Eier im Jahr. Gerade zu Ostern sind es viele – mehr aber noch zur Plätzchenzeit vor Weihnachten. Die Ernährungsfrage: Sind Eier gesund? Sie enthalten wichtige Vitamine, Mineralstoffe, Jod, hochwertiges Eiweiß und Lecithin, das die Gedächtnisleistung verbessert und die Nerven stärkt. Wegen des Cholesterins, das ausschließlich im Dotter vorhanden ist, empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, nicht mehr als drei Eier pro Woche zu essen.

Eiertitschen

Das Spiel hat Tradition: Dabei hauen die Teilnehmer hartgekochte Ostereier fest gegeneinander. Derjenige, dessen Ei bricht, verliert es an den Gegner. So einen Wettbewerb gibt es am Ostersonntag auch in Mitterteich in der Oberpfalz – "Oierhiartn" wird es hier genannt. Auch in anderen Gegenden Bayerns ist das "Eiertitschen" oder "Eierklopfen" an Ostern ein festes Ritual. Auf Altbairisch heißt das übrigens "Oabecka".