Zum Jubiläum Vor 30 Jahren fiel die Mauer: Nicole weinte damals am Fernseher mit

2020 feiert Nicole (55) bereits 40-jähriges Bühnenjubiläum, gerade erst hat sie ihr neues Album "50 ist das neue 25" veröffentlicht. In ihrer langen Karriere stand die Sängerin auch in der ehemaligen DDR auf der Bühne. "Ich bin vor der Wende mehrfach in Dresden aufgetreten", blickt die 55-Jährige im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news zurück. An den Tag des Mauerfalls am 9. November könne sie sich auch 30 Jahre später noch bestens erinnern.