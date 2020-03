Zum Internationalen Weltfrauentag Ashley Graham zeigt sich in den Wehen

An alle Frauen weltweit richtete sie darüber hinaus unterstützende Worte. Trotz aller Schmerzen oder Prüfungen, die Frauen durchlebt haben, seien sie auch stark, mächtig und in der Lage, Großes zu erreichen. Graham selbst schenkte ihrem Sohn Isaac am 18. Januar 2020 das Leben und teilt seitdem regelmäßig ihr Mama-Dasein mit ihren Fans auf Instagram. Das Model ist seit 2010 mit dem Filmemacher Justin Ervin (30) verheiratet.