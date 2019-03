Zum Home Entertainment Start "Ballon": So hätte Bullys Thriller eigentlich heißen sollen

Auch Bully erzählt, wie ernst er das Projekt, an dem er viele Jahre geheim gearbeitet hat, genommen hat. Auf keinen Fall wollte er, dass es heißt: "Ah, jetzt kommt der Münchner Komiker und will uns erklären, wie die DDR funktioniert hat." Darum sei es ihm auch gar nicht gegangen. "Mich hat die Geschichte fasziniert." Und genau deshalb war Präzision das oberste Gebot: "Lasst uns alles, alles, alles exakt machen", forderte er seine Crew - Maske, Kostüm, Ausstattung etc.- auf.

Unter anderem verrät der Filmemacher zudem ein Detail zum Titel des Films. Aus dem Arbeitstitel "Ballon" sollte eigentlich ein anderer werden. "Ich hatte große Hoffnung, dass wir den Film auch so nennen können, wie der Deckname dieses [ersten entdeckten] Fluchtversuchs war. Es gab ja eine Akte bei der Stasi. Die trug einen gewissen Namen. Ich habe dann gesagt: 'So können wir den Film doch nennen.' Und als ich dann hörte, wie die Akte hieß, habe ich gesagt: 'Nein, wir bleiben doch bei Ballon.' Die Akte hieß nämlich 'Birne'... 'Die Akte Birne'... Da dachte ich: 'Ne, Ballon ist doch besser.'"