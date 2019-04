Zum Glück ein falscher Alarm Eric Idle: Brief mit verdächtigem Pulver sorgt für gehörigen Schreck

Schreckmoment in den Hollywood Hills: In einer Villa, die Monty-Python-Komiker Eric Idle (76, "Das Leben des Brian") und seiner Ehefrau Tania Kosevich gehört, wurde angeblich ein Briefumschlag mit verdächtigem Pulver gefunden. Seine Assistentin habe am Montagabend einen Brief geöffnet, der eine unbekannte Substanz enthalten haben soll, wie das Los Angeles Police Department dem Lokalsender "NBC4" bestätigte.