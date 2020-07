Zum Geburtstag von Haakon Neue Schnappschüsse der norwegischen Kronprinzenfamilie

Kronprinz Haakon trägt lilafarbene Shorts und ein weißes Poloshirt. Ehefrau Mette-Marit ist einmal in einem langen orangefarbenen Sommerkleid mit langen Ärmeln zu sehen sowie einmal in einem weißen Rock und einem dazu passendem weiß-schwarz-gestreiften Oberteil. Ingrid Alexandra hat sich für einen hellblauen Sommerrock mit buntem Muster und ein einfaches weißes Oberteil entschieden. Sverre Magnus ist von Kopf bis Fuß in Dunkelblau gehüllt und eine stylische Brille auf der Nase.