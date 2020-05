Zum ersten Todestag Doris Day: Ein Leben voller Erfolge und Verluste

Eigentlich wollte die Tochter eines Musiklehrers Tänzerin werden, dann brach sie sich mit 14 Jahren bei einem Autounfall das Bein - und das änderte ihre Berufsaussichten. Andernfalls wären Filme wie "Bettgeflüster" (1959), "Ein Pyjama für zwei" (1961) oder "Der Mann, der zu viel wusste" (1956) vielleicht nie so erfolgreich geworden. Doch bis es so weit war, versuchte sich die in Cincinnati, Ohio geborene Doris Mary Ann Kappelhoff als Sängerin. Für ihren Durchbruch sorgte der Nummer-eins-Hit "Sentimental Journey" (1945). Zu einem neuen Namen kam sie durch das Lied "Day by Day" und den Nachtclubbesitzer und Bandleader Barney Rapp. Er nannte sie fortan "Doris Day".