Zum ersten Todestag der Formel-1-Legende Nico Rosberg und Lewis Hamilton erinnern an Niki Lauda

Zum Team gehörte auch Lauda - er war seit 2012 Aufsichtsratschef bei Mercedes und ein wichtiger Fixpunkt im Fahrerlager. "Er hat das Team geführt, er hat einen Riesen-Anteil daran, dass das Team so stark war", erklärte Rosberg in einem Interview mit RTL. "Ich habe wunderschöne Erinnerungen an Niki, weil ich ihm auch so dankbar bin", so Rosberg weiter.