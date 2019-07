Zum ersten Mal Vater geworden Nimmt sich Felix van Deventer eine Auszeit bei "GZSZ"?

"Wir haben Felix van Deventer in den kommenden Blöcken etwas reduziert, so dass er beidem gerecht werden kann", heißt es in einem Statement des Senders. "Der Zuschauer muss so nicht auf ihn verzichten und er wird sich bestens um seine kleine Familie kümmern können." Seit Sommer 2014 spielt er in der Kultserie Jonas Seefeld. Anfang des Jahres sorgte der 23-Jährige im RTL-Dschungelcamp für Schlagzeilen, in dem er erstmals die Schwangerschaft seiner Freundin Antje bestätigte.