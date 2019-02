Zum ersten Mal seit 2016 Brad Pitt und Angelina Jolie: Heimliches Wiedersehen?

Umso erstaunlicher sind aktuelle Bilder, die die Zeitschrift "WHO" nun veröffentlicht hat. Darauf ist ein geheimes Treffen des Ex-Paares zu sehen. Laut Meldung haben sich die beiden in der vergangenen Woche sogar zweimal in Beverly Hills getroffen - allerdings nicht, um Versöhnung zu feiern, sondern um weitere Scheidungsdetails zu besprechen. Aufnahmen von Paparazzi zeigen zudem: Das Treffen in Los Angeles verlief offenbar alles andere als harmonisch. Während Jolie immer wieder genervt mit den Händen gestikuliert, wirkt Pitt resigniert und abwesend.