Zum ersten Mal schwanger Katy Perry: Gefühlsschwankungen in der Corona-Quarantäne

"Es geht hoch und runter. Wie bei allen anderen, da bin ich sicher", erklärte Perry in ihrem Facebook-Live-Video. "Es ist eine komische und wilde Zeit und ich bin sicher, viele von euch durchleben viele verschiedene Emotionen." Sie wünschte, sie hätte Antworten, so die Verlobte von Schauspieler Orlando Bloom (43, "Fluch der Karibik"). "Ich hoffe, wir können alle bald wieder lachen." Als Tipp, wie man sich seinen Optimismus in der schwierigen Zeit bewahrt, schlug sie vor, einfach an die Dinge zu denken, "für die man dankbar sein kann".