Zum ersten Mal MTV VMAs 2019: Miley Cyrus performt ihr Trennungslied

Das sagt Cyrus in dem Song sonst noch

Für Aufsehen sorgte aber vor allem ein Bild, das Cyrus anstelle eines richtigen Musikvideos bei YouTube veröffentlicht hat. Der Clip zu "Slide Away" zeigt einfach nur ein Foto von Pillen und einer leeren Alkoholflasche, die offenbar in einem Pool treiben. Vor der Veröffentlichung des Songs gab es vielerorts Gerüchte, dass Cyrus sich von Hemsworth getrennt habe, weil sie mit seinem angeblichen Alkohol- und Drogenkonsum nicht zurechtkomme. In dem Lied heißt es außerdem: "Ich will mein Haus in den Bergen. Ich will nicht den Whiskey und die Pillen."