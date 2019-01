Zum ersten Mal in seiner Karriere Karl Lagerfeld fehlt bei der Chanel-Modenschau in Paris

Es ist eine Tradition, die seit Jahrzehnten zu jeder Chanel-Modenschau dazugehört: Designer Karl Lagerfeld (85) erscheint am Ende der Präsentation auf dem Laufsteg und nimmt an der Seite des letzten Models den Applaus entgegen. Doch bei der aktuellen Fashion Week in Paris war zum ersten Mal seit 35 Jahren alles anders. Anstatt des Modeschöpfers erschien die Leiterin des Ateliers, Virginie Viard. Karl Lagerfeld tauchte nicht auf.