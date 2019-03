Zum ersten Hochzeitstag "Harry & Meghan: Becoming Royal": Die Film-Fortsetzung kommt

Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) sind seit 19. Mai verheiratet. Kurz nach ihrem ersten Hochzeitstag dürfen sich Royal-Fans auf einen neuen TV-Spielfilm über das Paar freuen, wie der US-Sender "Lifetime" jetzt via Social Media bekanntgegeben hat. Demnach soll das Sequel "Harry & Meghan: Becoming Royal" in den USA am 27. Mai ausgestrahlt werden.