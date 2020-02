Zum Bergfest auf Tele 5 Oliver Korittke überrascht Hardcore-Fan von "Bang Boom Bang"

In Björns Wohnung in Münster angekommen, kann der kaum seinen Augen trauen. "Nein! Alter Schwede, Olli", freut sich der Fan und fällt seinem Idol in die Arme. "Dein Nachbar denkt sicher, ich will hier einbrechen", witzelt Korittke daraufhin. "Du bist ein verrückter Hund", sagt Björn und schüttelt lachend den Kopf.