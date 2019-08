Zum Auftakt nach Magdeburg "Polizeiruf 110: Mörderische Dorfgemeinschaft": Lohnt sich der Krimi?

Worum geht's im Krimi?

In einem Wald bei Magdeburg wird ein Auto mit auffällig viel Blut im Kofferraum gefunden. Brasch und Köhler suchen den Halter Jurij Rehberg (Tambet Tuisk, 43). In dem nahegelegenen Dorf weiß aber auch Annette Wolf (Katharina Heyer) nicht, wo ihr Lebensgefährte ist. Seit einigen Tagen ist er verschwunden, was für ihn als freiheitsliebenden Menschen allerdings nicht ungewöhnlich ist. Ihr Vater, Werner Wolf (Uwe Bauer), vermutet dagegen sofort, dass Jurij in kriminelle Machenschaften verwickelt ist. Ihm wäre am liebsten, wenn sein Schwiegersohn in spe nicht mehr auftauchen würde.