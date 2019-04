Zum Abschied ein Musical Jeffrey Tambors Figur stirbt für das Finale von "Transparent"

Im Herbst 2019 endet das Amazon Original "Transparent", wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Das Besondere am Abschied der Serie: Die letzte Episode trägt den Titel "Das Transparent Musical Finale". Außerdem wird Maura Pfefferman, die Hauptfigur der Serie, die seit 2014 Jeffrey Tambor (74) spielte, sterben. "In diesem Musical-Finale dramatisieren wir Mauras Tod in einer melancholischen und zugleich komischen Odyssee, die mit einer fröhlich bunten Mischung von Melodie und Tanz erzählt wird", zitiert Amazon Serienschöpferin Jill Soloway (53).