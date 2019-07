Zum 96. Geburtstag Darum widmet Google René Favaloro ein Doodle

Dem argentinische Herzchirurg René Favaloro (1923-2000) wird am 12. Juli in vielen Ländern eine besondere Ehre zuteil: Google feiert ihn an seinem 96. Geburtstag mit einem Doodle, auch wenn er ihn nicht mehr erleben kann. Der Mediziner "hatte in den 60er Jahren die erste erfolgreiche Bypass-Operation am Herzen durchgeführt und durch seine Erkenntnisse sehr vielen Menschen das Leben gerettet", heißt es im GoogleWatchBlog.