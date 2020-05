Zum 75. Geburtstag Priscilla Presley: Nach dem Ehe-Aus mit Elvis kam der Erfolg

Ein Star auf der Leinwand

Das erste Projekt, das Priscilla Presley mit einer Freundin in Angriff nahm, war eine Modeboutique in Beverly Hills. Superstars wie Cher (74, "Strong Enough") oder Barbra Streisand (78) zählten zu ihren Kundinnen. Dann wagte sie den Schritt ins TV. Ihr Debüt als Moderatorin gab sie 1980 mit der Sendung "Those Amazing Animals". Drei Jahre später trat sie erstmals auch als Schauspielerin in Erscheinung. Auf Auftritte in der Serie "The Fall Guy" folgte der Fernsehfilm "Love is Forever". Der Grundstein für eine eigene erfolgreiche Karriere war gelegt.