Zum 75. Geburtstag der Bergsteiger-Ikone Reinhold Messner: "Fünf Jahre halte ich es auf dieser Erde noch aus"

Reinhold Messner feiert am heutigen Dienstag seinen 75. Geburtstag. Ein großes Fest steht an. Dabei sei dies gar nicht der Stil der Bergsteiger-Ikone, wie der Südtiroler im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät. "Ich habe immer nur alle zehn Jahre gefeiert, also zum 40., 50., 60. und zum 70. Jetzt warte ich auf den 80." Es gebe aber "ein paar Italiener", mit welchen Messner zusammengearbeitet habe, "die unbedingt feiern wollen". Ihrem Wunsch komme er nach.