Zum 70. Geburtstag Vom Olympiasieger zur Transfrau: Caitlyn Jenners bewegtes Leben

Jenner qualifizierte sich für die Olympischen Spiele 1972 in München, wo er den zehnten Platz belegte. Der damalige Olympiasieger Mykola Awilow (71) inspirierte ihn dabei sehr, wie er dem US-Sportsender "ESPN" verriet: "Zum ersten Mal in meinem Leben wusste ich, was ich wollte. Das war es und dieser Typ hatte es. Ich habe noch in dieser Nacht mit dem Training in München begonnen und bin durch die Straßen der Stadt gerannt. Ich habe von diesem Tag an trainiert bis zu den Olympischen Spielen 1976, sechs bis acht Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr."